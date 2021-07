Angelo Melone | premio “Le Fonti” per la lotta alla malasanità

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo scorso autunno/inverno era salitoribalta per l’iniziativa solidale “Il Tampone sospeso” che, in piena seconda ondata di pandemia, aveva consentito ai meno abbienti di accedere a controlli sanitari. Un tour partito dSanità e approdato nei quartieri più popolari della città. Oggi l’avvocato, unico partenopeo tra i 15 finalisti alinternazionale “LeAwards” si aggiudica il podio quale boutique legale di eccellenza dell’anno, nel settore della “e Diritto Sanitario”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

