“Anche lei come la madre”. Raffaella Carrà, lo stesso destino di Iris, morta nel 1987 a 64 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cantante, conduttrice, volto iconico della televisione e showgirl, Raffaella Carrà si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 in clinica, in seguito ad una malattia che da tempo l’aveva colpita. Aveva 78 anni. È stato Sergio Japino, suo ex compagno per anni, ad annunciare la scomparsa: “Raffaella ci ha lasciati. “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, ha scritto il regista e autore televisivo, che per tutti questi anni era comunque rimasto legato all’artista. L’ultimo saluto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cantante, conduttrice, volto iconico della televisione e showgirl,si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 in clinica, in seguito ad una malattia che da tempo l’aveva colpita. Aveva 78. È stato Sergio Japino, suo ex compagno per, ad annunciare la scomparsa: “ci ha lasciati. “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, ha scritto il regista e autore televisivo, che per tutti questiera comunque rimasto legato all’artista. L’ultimo saluto a ...

