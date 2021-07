Anche il Ddl Zan in finale: disegno di legge in Senato il 13 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono giornate cruciali in ambito sportivo e in quello politico per l'Italia. Dopo il passaggio del turno della Nazionale di calcio agli Europei nella semifinale contro la Spagna, tocca al ddl Zan ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono giornate cruciali in ambito sportivo e in quello politico per l'Italia. Dopo il passaggio del turno della Nazionale di calcio agli Europei nella semicontro la Spagna, tocca al ddl Zan ...

Advertising

lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - davidefaraone : Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - ilpazientezero : RT @ChiodiDonatella: #DDLZAN: QUELLI DELLA LEGGE CONTRO L'#ODIO VOGLIONO #RENZI GIÙ DAL PONTE DELL'#ARICCIA Per quattro #emendamenti. #Com… - GOZANDOLAVIDA_ : RT @autoportante_: diciamolo tutt* insieme: se il ddl zan non include le tutele per le persone trans può anche non passare, peraltro nel si… -