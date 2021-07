Amsterdam, agguato in strada contro un famoso giornalista investigativo: “Lotta per la vita” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il giornalista olandese Peter R. de Vries, famoso per le sue inchieste sulla criminalità, è stato gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, nel centro di Amsterdam, ed è ricoverato in condizioni gravi. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui potrebbe esserci colui che ha sparato. L’attacco è avvenuto attorno alle 19.30 di martedì 6 luglio. De Vries, 64 anni, aveva partecipato pochi minuti prima a un programma televisivo di cui è spesso ospite. Secondo alcuni testimoni sarebbero stati sparati cinque colpi da una distanza ravvicinata. Due persone sono state arrestate mentre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilolandese Peter R. de Vries,per le sue inchieste sulla criminalità, è stato gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, nel centro di, ed è ricoverato in condizioni gravi. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui potrebbe esserci colui che ha sparato. L’attacco è avvenuto attorno alle 19.30 di martedì 6 luglio. De Vries, 64 anni, aveva partecipato pochi minuti prima a un programma televisivo di cui è spesso ospite. Secondo alcuni testimoni sarebbero stati sparati cinque colpi da una distanza ravvicinata. Due persone sono state arrestate mentre ...

