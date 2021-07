Amici 21, Arisa confermata per la nuova edizione: la cantante ha rinunciato ad una cifra altissima per prendere parte ad un altro (amatissimo) programma tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dalle chicche di gossip del settimanale Chi sono arrivate delle notizie sul futuro televisivo di Arisa. La cantante sarà coach di canto anche per la prossima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ad Arisa era stato proposto di partecipare a Pechino Express che dalla prossima stagione televisiva sbarcherà su Sky col titolo Pekin Express. Il cachet offerto alla cantante per questa nuova esperienza in tv era molto alto, si parla di 200 mila euro. Tuttavia, Arisa ha rifiutato per non tradire la fiducia della ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dalle chicche di gossip del settimanale Chi sono arrivate delle notizie sul futuro televisivo di. Lasarà coach di canto anche per la prossimadi, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Adera stato proposto dicipare a Pechino Express che dalla prossima stagione televisiva sbarcherà su Sky col titolo Pekin Express. Il cachet offerto allaper questaesperienza in tv era molto alto, si parla di 200 mila euro. Tuttavia,ha rifiutato per non tradire la fiducia della ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, Arisa confermata per la nuova edizione: la cantante ha rinunciato ad una cifra altissima per prendere par… - tuttopuntotv : Pechino Express, Arisa dice no: Amici avrà la precedenza #pekinexpress #Arisa #Sky - riddick772 : Arisa tornerà ad Amici a fare preferenze sfacciate, a ignorare alcuni allievi che devono arrangiarsi da soli, a ven… - callmefeffe : La lovestory più bella di amici seconda solo a rudy-arisa - bucaiola : quella bucchina di mia madre mi sveglia con la discografia di arisa tutte le mattine per questo non la sopporto amici ndjekwo -