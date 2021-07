Alessia Marcuzzi | nuova avventura dopo Mediaset | il prossimo progetto

(Di mercoledì 7 luglio 2021)aver abbandonatoè pronta ad unaavvenutura. Andiamo a vedere quale sarà il futuro in tv della showgirl. Il futuro della conduttrice in televisione (via Screenshot)non farà parte dei palinsestiper la stagione 2021-22, così la conduttrice è pronta ad unaavvenutra. Infatti la showgirl ha fatto un importante annuncio attraverso i propri profili social. Una mossa a sorpresa fatta proprio per evitare rumors inopportuni sul suo futuro. Quindi25 anni ...

seguirà le orme di Tommaso Zorzi? Ecco che cosa cambia per la conduttrice dopo l'addio a ...verso Discovery? Dopo l'addio ufficiale a Mediaset la conduttrice, secondo le chicche di gossip di Chi Magazine , potrebbe essere alle prese con una nuova esperienza TV....Con un comunicato ufficiale attraverso i suoi canali social Alessia Marcuzzi ha annunciato la fine – per lo meno temporanea – della sua conduzione a Mediaset. La conduttrice ha dichiarato che non si ...Alessia Marcuzzi, indiscrezione super: nuovo programma in tv per lei! Dopo la separazione da Mediaset è arrivato il tempo di un altro progetto ...