Aias, a Catania la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro. Ugl Salute: “Fiduciosi per una positiva chiusura dell’accordo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ proseguita nei giorni scorsi nella sede del Consorzio siciliano di riabilitazione Aias di Viagrande, a Catania alle pendici dell’Etna, la trattativa tra parte datoriale e sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. Per la Ugl hanno preso parte all’incontro il Segretario Nazionale della federazione Salute Gianluca Giuliano con il suo vice ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ proseguita nei giorni scorsi nella sede del Consorzio siciliano di riabilitazionedi Viagrande, aalle pendici dell’Etna, latra parte datoriale e sindacale per ildelcollettivo nazionale di categoria. Per la Ugl hanno preso parte all’incontro il Segretario NazionalefederazioneGianluca Giuliano con il suo vice ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

UglCatania : Aias, a Ca­ta­nia la pro­se­cu­zio­ne del­la trat­ta­ti­va per il rin­no­vo del con­trat­to di la­vo­ro. Ugl Sa­lu­… - UglCatania : Catania. Rinnovo CCNL Aias, Ugl Salute fiduciosa in una chiusura rapida della trattativa - UglCatania : Catania – Trattativa rinnovo contratto lavoro Aias, Ugl Salute: “Fiduciosi per una positiva chiusura dell’accordo”… - UglCatania : Aias, a Catania la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro. Ugl Salute: 'Fiduciosi per… - UglSicilia : Aias, a Catania la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro. Ugl Salute: 'Fiduciosi per… -