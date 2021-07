Ag. Jorginho: “In allenamento calcia sempre rigori in quel modo. Valutazione? Almeno 50 milioni” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a Radio Marte del suo assistito, ex Napoli e ora stella del Chelsea e della Nazionale. Queste le sue parole: “Rigore di Jorginho? Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento quasi sempre, gli riesce in automatico ormai, è una mossa che non permette al portiere di intuire dove potrà calciare. E’ una stagione strepitosa per lui. Ha vinto la Champions League e ha fatto molto bene. Adesso magari domenica può vincere anche l’Europeo. Pallone d’Oro? Chissà, ha fatto cose straordinarie. L’ho sentito, va tutto molto bene, anche prima ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Joao Santos, agente di, ha parlato a Radio Marte del suo assistito, ex Napoli e ora stella del Chelsea e della Nazionale. Queste le sue parole: “Rigore di? Luitipo di rigore inquasi, gli riesce in automatico ormai, è una mossa che non permette al portiere di intuire dove potràre. E’ una stagione strepitosa per lui. Ha vinto la Champions League e ha fatto molto bene. Adesso magari domenica può vincere anche l’Europeo. Pallone d’Oro? Chissà, ha fatto cose straordinarie. L’ho sentito, va tutto molto bene, anche prima ...

