Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan colloqui Afghanistan: colloqui tra governo di Kabul e Talebani con la mediazione dell'Iran ... con la mediazione dell'Iran, i colloqui si tengono infatti a Teheran. "Oggi il popolo e i leader politici dell'Afghanistan devono prendere decisioni difficili sul futuro del Paese", ha dichiarato il ...

Afghanistan: Talebani entrano in città nell'ovest I Talebani hanno lanciato oggi la prima offensiva contro un capoluogo di provincia in Afghanistan, la città di Qala - e - Naw, nell'ovest del Paese. Lo ha reso noto il governatore, ...oggi colloqui tra ...

Afghanistan: colloqui tra governo di Kabul e Talebani con la mediazione dell'Iran TG La7 Usa lasciano l'Afghanistan dopo 20 anni. Il "doppio gioco" dei talebani che approfittano Mentre l'Iran tende la mano al governo di Kabul e ai talebani, questi ultimi stanno riconquistando le città in vista del ritiro Usa. Previsti per oggi i colloqui a Teheran sul futuro dell'Afghanistan ...

Afghanistan: Talebani entrano in capoluogo di provincia nell'ovest Qala-e Now è il capoluogo della provincia di Baghdis. Intanto a Teheran si tengono oggi colloqui tra rappresentanti del governo di Kabul e degli insorti, mediati dall'Iran.

