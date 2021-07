(Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è spento all'età di 91 annis.j., della Compagnia di Gesù,del movimento “dei”. Si trovava ricoverato presso l'infermeria della Casa della Compagnia di Gesù, S. Pietro Canisio in Roma. I funerali si svolgeranno a Roma, presso la Cappella della Casa Generalizia della Compagnia di Gesù, in via dei Penitenzieri n. 20, mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 10.30.nasce all'Aquila nel 1930. A 18 annientra nella Compagnia di Gesù e a 31 viene ordinato ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Si è spento all’età di 91 anni padre Ernesto Santucci s.j., della Compagnia di Gesù, ispiratore… - Tele_Nicosia : Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” - Tele_Nicosia : Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio padre

Il Foglio

Ilpadrone della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, alza il tiro in risposta alle ultime ... "Ricordate Skoda, Nivea e prodotti di questo tipo? Gli abbiamo detto, ragazzi, grazie e". Il ...Dopo l'al calcio Daniele De Rossi non si ferma. Il centrocampista ex Roma ha scelto di diventare un ... ho incontrato De Sanctis perché ero andato a trovare mio, l'altro giorno mi ha scritto ...Si sono aperte le prevendite (su Ticketone e Vivaticket) per il concerto del ’padre’ del blues inglese John Mayall che, alla soglia degli 88 anni, annuncia il tour d’addio nel 2022. Al Teatro Celebraz ...Un segno indelebile nella sua evoluzione lo lasciò il suicidio del padre, che lasciò un messaggio specifico per lui: "Sii ragionevole e umano". Studi di medicina, ematologia, quindi molti anni di ...