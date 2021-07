Adani lascia Sky Sport | l’annuncio in diretta

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) DanieleSky. “E’ stato bello raccontare il mio ultimo evento Sky”, dice l’ex calciatore, voce tecnica dell’emittente satellitare, chiudendo la cronaca di Inghilterra-Danimarca, la seconda semifinale di Euro 2020.didiventa su Twitter un tema al pari del risultato della partita. Sono molti gli utenti che apprezzano la competenza e la passione del commentatore. Non mancano, però, quelli che mostrano di non gradire i toni giudicati eccessivi. Tra un tweet e l’altro, parte il toto-e c’è chi ipotizza per l’opinionista un futuro ...