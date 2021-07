Ad Avellino spari durante festa per la vittoria dell'Italia, feriti padre e figlio (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Colpi di arma da fuoco esplosi ad Avellino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia e a farne le spese due persone, padre e figlio. È accaduto la notte scorsa e i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Centinaia di persone si trovavano la notte scorsa intorno all'una a festeggiare con caroselli di auto e a piedi l'approdo in finale della Nazionale, quando qualcuno, non è ben chiaro se a piedi o a bordo di una delle auto che sfilavano all'altezza dell'incrocio tra via De ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Colpi di arma da fuoco esplosi adi festeggiamenti per lae a farne le spese due persone,. È accaduto la notte scorsa e i contornia vicenda sono ancora tutti da chiarire. Centinaia di persone si trovavano la notte scorsa intorno all'una a festeggiare con caroselli di auto e a piedi l'approdo in finalea Nazionale, quando qualcuno, non è ben chiaro se a piedi o a bordo di unae auto che sfilavano all'altezza'incrocio tra via De ...

Advertising

FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Italia: Ad Avellino spari durante festa per la vittoria dell'Italia, feriti padre e figlio - sulsitodisimone : Ad Avellino spari durante festa per la vittoria dell'Italia, feriti padre e figlio - Agenzia_Italia : Ad Avellino spari durante festa per la vittoria dell'Italia, feriti padre e figlio - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Avellino, spari durante festa per Italia: feriti padre e figlio - SkyTG24 : Avellino, spari durante festa per Italia: feriti padre e figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino spari Avellino, spari durante festa per Italia: feriti padre e figlio I soccorsi I due sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino mentre tra la folla si scatenava il panico. Non sono in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri:...

Pavia, spari in centro durante la movida: otto anni di carcere Ha precedenti specifici: nel 2007 in provincia di Avellino aveva ucciso l'imprenditore sessantaquattrenne del posto Antonio Formato. Per quel delitto era stato condannato a dodici anni di reclusione ...

Avellino, spari durante festa per Italia: feriti padre e figlio Sky Tg24 Ad Avellino spari durante festa per la vittoria dell'Italia, feriti padre e figlio Sull'accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino che ieri sera sono intervenuti assieme a una pattuglia della Guardia di finanza. Da chiarire se i colpi siano stati esplosi ...

Avellino, spari durante i festeggiamenti dell’Italia: due feriti e tanta paura Spari al centro di Avellino, durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro la Spagna. E’ accaduto in Viale Italia, dinanzi alla scuola media Solimena, in una zona centralissima dove tant ...

I soccorsi I due sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati dimentre tra la folla si scatenava il panico. Non sono in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri:...Ha precedenti specifici: nel 2007 in provincia diaveva ucciso l'imprenditore sessantaquattrenne del posto Antonio Formato. Per quel delitto era stato condannato a dodici anni di reclusione ...Sull'accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino che ieri sera sono intervenuti assieme a una pattuglia della Guardia di finanza. Da chiarire se i colpi siano stati esplosi ...Spari al centro di Avellino, durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro la Spagna. E’ accaduto in Viale Italia, dinanzi alla scuola media Solimena, in una zona centralissima dove tant ...