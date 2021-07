Accuse di razzismo per Griezmann: Rakuten chiede spiegazioni, Konami rescinde il contratto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un video del 2019 sta creando non pochi problemi ad Antoine Griezmann. Il filmato è stato pubblicato negli scorsi giorni e riprende l’attaccante insieme a Dembélé mentre ironizza su alcuni tecnici asiatici che erano nella loro stanza d’albergo per risolvere dei problemi. I commenti hanno riguardato l’aspetto, la lingua e la presunta superiorità nella tecnologia. Il comportamento non è stato gradito da alcuni sponsor. Il primo su tutti è Rakuten, che dal 2017 è quello principale, con il presidente Hiroshi Mikitani che ha chiesto spiegazioni al club. Konami, di cui Griezmann era testimonial per il gioco di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un video del 2019 sta creando non pochi problemi ad Antoine. Il filmato è stato pubblicato negli scorsi giorni e riprende l’attaccante insieme a Dembélé mentre ironizza su alcuni tecnici asiatici che erano nella loro stanza d’albergo per risolvere dei problemi. I commenti hanno riguardato l’aspetto, la lingua e la presunta superiorità nella tecnologia. Il comportamento non è stato gradito da alcuni sponsor. Il primo su tutti è, che dal 2017 è quello principale, con il presidente Hiroshi Mikitani che ha chiestoal club., di cuiera testimonial per il gioco di ...

Advertising

GoalItalia : Panchina del Tottenham sfumata per Gattuso che si difende dalle accuse di razzismo ricevute ?? - napolista : Il francese nel 2019 aveva preso in giro insieme a Dembélé dei tecnici asiatici che dovevano riparare un guasto nel… - cynvsure : @hxshizorx @dvkshim Poi - nel momento in cui i commenti fatti sono frutto dell'ansia del momento e chiaramente cara… - cynvsure : @goldeclvpse @fuegoazuj Gente che si lamenta dei tweet della partita, addirittura arrivando a muovere accuse gravi… - bonjovi1982 : @pap1pap @Kataklinsmann @la_stordita @sucachilegge Non ci si può riposare che mi ritrovo i vili attacchi al cous co… -