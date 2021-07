Accettato il trust della Salernitana | granata iscritti in serie A

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La previsione finanziaria è ritenuta credibile e coerente“. La ventesima e ultima squadra del campionato diA sarà la, così come stabilito dal campo. Ilnecessario per la venditasocietà, per evitare il caso delle multiproprietà, è statoin maniera definitiva durante il Consiglio Federale. Lo scorso 25 giugno la Federazione aveva chiesto di rivedere partedocumentazione presentata da Claudio Lotito e Massimo Mezzaroma e oggi tutte le tessere del puzzle sono andate al posto giusto per i ...

La Salernitana la prossima stagione giocherà in Serie A. In questi minuti, secondo quanto riportato da Sky Sport, la FIGC ha accettato il trust presentato da Lotito per ottenere l'iscrizione al ...