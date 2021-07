A Rimini arriva il ventesimo LEGO Store Italiano! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal 10 luglio, il Gruppo LEGO in collaborazione con Percassi accoglierà gli appassionati di tutte le età nel nuovo LEGO Store situato a Rimini, in uno dei più grandi centri commerciali di tutta l’Emilia Romagna e d’Italia Ventesima apertura italiana per il Gruppo LEGO e Percassi, che sabato 10 luglio inaugureranno a Rimini il nuovo LEGO Certified Store, diventando il nuovo punto di riferimento per tutti i fan e le fan del mattoncino della zona. Il negozio sorgerà presso Le Befane Shopping Centre, che grazie alla posizione strategica, vicino alle ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal 10 luglio, il Gruppoin collaborazione con Percassi accoglierà gli appassionati di tutte le età nel nuovosituato a, in uno dei più grandi centri commerciali di tutta l’Emilia Romagna e d’Italia Ventesima apertura italiana per il Gruppoe Percassi, che sabato 10 luglio inaugureranno ail nuovoCertified, diventando il nuovo punto di riferimento per tutti i fan e le fan del mattoncino della zona. Il negozio sorgerà presso Le Befane Shopping Centre, che grazie alla posizione strategica, vicino alle ...

