A Napoli scoppia la grana Insigne, dopo le parole di Adl arriva il "messaggio" di Pisacane (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Se Insigne si è stancato di Napoli e ha voglia di andare in giro per l'Europa è una sua scelta". Hanno fatto rumore le parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Lorenzo Insigne, uno dei punti di riferimento del Napoli e della Nazionale italiana. Il rinnovo del contratto di Insigne, che andrà in scadenza a giugno del 2022, resta sul tavolo del club. La discussione avrà il via solo al termine degli Europei, per una trattativa che dovrà partire praticamente da zero. Il procuratore di Insigne, Vincenzo Pisacane, quest'oggi ...

