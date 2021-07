33enne gira su motociclo rubato | denunciato

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hannountunisino con l’accusa di ricettazione. Transitando in via Casilina all’altezza del parco di Centocelle, i Carabinieri hanno notato l’uomo, già conosciuto per i suoi precedenti specifici, a bordo di une lo hanno fermato per un controllo. Durante le verifiche è emerso che l’uomo era alla guida senza documenti di identità e di circolazione e quindi i Carabinieri hanno approfondito i controlli, accertando che il veicolo era statodalla proprietaria, residente a ...

