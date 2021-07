300 milioni al biologico, Federbio: “Un’opportunità di sviluppo per il nostro paese” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il PNRR comprenderà un Fondo supplementare per incrementare l’agricoltura biologica. Federbio mostra soddisfazione per il risultato ottenuto Negli ultimi mesi si è scatenata una bufera sul tema del biologico. Gli emendamenti al decreto legge 56/2021 erano stati congelati da un imperversare di polemiche sull’efficacia dell’agricoltura biodinamica, parte del piano per la sostenibilità ambientale nella coltivazione. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il PNRR comprenderà un Fondo supplementare per incrementare l’agricoltura biologica.mostra soddisfazione per il risultato ottenuto Negli ultimi mesi si è scatenata una bufera sul tema del. Gli emendamenti al decreto legge 56/2021 erano stati congelati da un imperversare di polemiche sull’efficacia dell’agricoltura biodinamica, parte del piano per la sostenibilità ambientale nella coltivazione. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Erdogan e il suo nuovo «palazzo estivo»: una villa al mare da 60 milioni con spiaggia... - ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - fattoquotidiano : Commissione Ue vuole vietare le gabbie per gli animali da allevamento entro il 2027: coinvolgerà 300 milioni di ese… - claudio_2022 : Erdogan, villa al mare da 60 milioni con spiaggia privata e 300 stanze. La residenza si estende su circa 90.000 met… - zazoomblog : Decreto Sostegni bis in arrivo 300 milioni di euro per gli incentivi auto - #Decreto #Sostegni #arrivo #milioni -