2,4 milioni per turismo fuori porta in Lombardia (Di mercoledì 7 luglio 2021) È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al turismo Lara Magoni, il bando “Viaggio #inLombardia”, che ha l’obiettivo di connettere diverse mete grazie a una serie di percorsi che permettono ai turisti di scoprire borghi e località dall’alto valore attrattivo. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alLara Magoni, il bando “Viaggio #in”, che ha l’obiettivo di connettere diverse mete grazie a una serie di percorsi che permettono ai turisti di scoprire borghi e località dall’alto valore attrattivo. sat/gtr su Il Corriere della Città.

marcodimaio : Chiara #Ferragni, rivolgendosi ai suoi 24 milioni di followers con un generico e qualunquista “che schifo che fate… - Mov5Stelle : A partire dal 2024, quando il taglio dei parlamentari sarà a regime, Montecitorio risparmierà 50 milioni di euro og… - stanzaselvaggia : Raccolta fondi, raccolti 2 milioni di euro. I destinatari si rifiutano di rispondere a intervista. Come al solito,… - FrancescoSaro : RT @Cambiacasacca: Vedo che Erdogan s'é fatto la villa da 60 milioni per le vacanze. Ci vorrebbero i grillini anche in Turchia, così almeno… - Giusepp60921070 : RT @papito1492: Salvini non ha mai chiesto scusa ai milioni di meridionali che ha insultato per vent'anni coi suoi luoghi comuni razzisti.… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni per Perini Navi: Ferretti e Sanlorenzo, base d'asta 62,5 milioni "troppo elevata" Ferretti Group e Sanlorenzo "dopo aver costituito una NewCo in joint venture paritetica, Restart, per rilevare Perini Navi annunciano di aver valutato la base d'asta di 62,5 milioni di euro, fissata dal curatore fallimentare, troppo elevata e non giustificata dal valore reale degli asset". Il ...

Figliuolo a Regioni: accelerare su scuola. Covid, Oms: morti oltre 4 milioni nel mondo ... personale scolastico e universitario non ancora immunizzato, per permettere il rientro a scuola in sicurezza a settembre. Oltre 55 milioni le dosi sino ad oggi somministrate, mentre stanno risalendo ...

Da Fondazione Cariplo 14,5 milioni per la cultura in difficoltà Il Moderatore Italia Spagna, ascolti da record: 77% di share e 19,5 milioni di spettatori Una nazione in festa anche davanti agli schermi. L’Italia vola in finale ad Euro 2020 battendo la Spagna: boom di ascolti anche in televisione con il 77% di share e 19,5 milioni di spettatori. L’Itali ...

Come gli sponsor influenzano i tifosi di calcio Il mondo del calcio è sicuramente interessante anche se ci sono alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che invece hanno dei risvolti importanti. Un caso tra tutti, ad esempio, è quello delle sponsorizz ...

Ferretti Group e Sanlorenzo "dopo aver costituito una NewCo in joint venture paritetica, Restart,rilevare Perini Navi annunciano di aver valutato la base d'asta di 62,5di euro, fissata dal curatore fallimentare, troppo elevata e non giustificata dal valore reale degli asset". Il ...... personale scolastico e universitario non ancora immunizzato,permettere il rientro a scuola in sicurezza a settembre. Oltre 55le dosi sino ad oggi somministrate, mentre stanno risalendo ...Una nazione in festa anche davanti agli schermi. L’Italia vola in finale ad Euro 2020 battendo la Spagna: boom di ascolti anche in televisione con il 77% di share e 19,5 milioni di spettatori. L’Itali ...Il mondo del calcio è sicuramente interessante anche se ci sono alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che invece hanno dei risvolti importanti. Un caso tra tutti, ad esempio, è quello delle sponsorizz ...