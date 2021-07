Zuppa di Porro del 6 luglio 2021

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 luglio 2021)di. Ddl zan il pd rosica: Renzi li sta fregando. È il gioco parlamentare, bellezza, scrive Folli. E per Rep ci sarebbe anche un’intesa sul Quirinle. I nostri virologi invece rosicano per Londra, che nonostnte Delta, libera tutti. Ricciardi il fenomeno dice che è una scelta delirante. Toc toc Ricciardi dunque lei ci sta dicendo che i vaccini non servono ad una ceppa? Visto che lì tutti anziani e fragili sono vccinati. Se prorogano la dad ci arrabbiamo dice il Qn. I sondaggi che spaventano GRillo e conte e Feltri si candida con la Meloni. Fisco , marattin dice che si può ridurre il peso fiscale anche in deficit. Gli stranieri ci comprano per ...