Zuccarelli Ordine dei medici di Napoli | Covid | siamo messi peggio del 2020 Non abbassare la guardia

(Di martedì 6 luglio 2021) “Non voglio fare la Cassandra ma qualche numero bisogna darlo. Nel luglioi positivi erano 9, un anno dopo sono 107. I ricoverati erano 16, oggi 117. In terapia intensiva erano 0, quest’anno 19. Poi abbiamo avuto le file fuori agli ospedali a ottobre e novembre”. Lo ha detto il presidente dell’deidiBruno, intervenendo su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: “Quest’anno abbiamo il volano dei vaccini ma il mio appello è per quelle persone che non hanno fatto prima dose o non si sono vaccinati la seconda volta. Questo nemico deve essere abbattuto e servono ...

Non usa mezzi termini Bruno, ...Non usa mezzi termini Bruno, presidente dell'dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia, nel lanciare un allarme sui comportamenti a rischio che, a suo giudizio, ormai ...Parla Bruno Zuccarelli: "Non bisogna abbassare la guardia. Le pandemie hanno un periodo di circa 3 anni. Nel secolo scorso per portare una malattia da un continente all’altro ci voleva un mese di navi ...«Sono molto preoccupato di ciò che vedo in giro, se non si interverrà subito temo che al ritorno delle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di ...