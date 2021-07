Zona San Siro, figlio 20enne ferisce il padre con una mannaia durante una violenta lite in casa (Di martedì 6 luglio 2021) Il padre ha rimproverato il figlio per la sua vita scapestrata. E lui, 20 anni, ha accoltellato ripetutamente il genitore, 51 anni, con una piccola mannaia da cucina, ferendolo in modo grave, ma non ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Ilha rimproverato ilper la sua vita scapestrata. E lui, 20 anni, ha accoltellato ripetutamente il genitore, 51 anni, con una piccolada cucina, ferendolo in modo grave, ma non ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona San Porto San Giorgio, Campionato Nazionale Hansa 303: fantastiche giornate di vela ... il Presidente Cip Marche Luca Savoiardi, Consigliere Decima Zona FIV Girolamo Emiliani, il Consigliere del CONI Marche Renato Camilli, Gilberto Belleggia del Marina di Porto San Giorgio, l'...

Sanremo: furbetti dell'immondizia e inciviltà in zona San Lorenzo, la segnalazione di un lettore Un nostro lettore, L. K., ci ha scritto per segnalarci una situazione di inciviltà nella zona C2, in zona San Lorenzo a Sanremo: "Ogni giorno assistiamo a quanto si può vedere nelle foto. Abbiamo avvisato più volte sia il Comune che Amaie Energia".

Sanremo: furbetti dell'immondizia e inciviltà in zona San Lorenzo, la segnalazione di un lettore SanremoNews.it Capannone distrutto da un incendio Missione impossibile per i vigili del fuoco, che ieri mattina sono intervenuti per cercare di spegnere un vasto incendio esploso a Force, nella zona di contrada San Salvatore. Il rogo è divampato into ...

Cari e pochi, caccia ai parcheggi nei quartieri L’appello dei residenti: "Abbassare le tariffe". Ancora una volta il piano del traffico non offre risposte alla fame di posti auto ...

