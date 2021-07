Zaccagni, Napoli pista fredda: un club di Serie A pronto a trattarlo (Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli l'ha messo nel suo radar mesi fa, ma la pista s'è raffreddata notevolmente. Mattia Zaccagni ora si guarda intorno, diviso tra la possibilità di una permanenza al Verona e un salto di qualità. Su di lui s'era registrato - oltre ad un pressing leggero di De Laurentiis - l'interesse del Milan. Il suo destino, però, potrebbe essere viola. Secondo quanto scrive La Nazione, Vincenzo Italiano avrebbe indicato il nome del classe '95 del Verona alla dirigenza della Fiorentina. Su di lui, infatti, vorrebbe costruire la sua viola: prenderebbe, così, il posto del partente Franck Ribery. Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Ill'ha messo nel suo radar mesi fa, ma las'è rafta notevolmente. Mattiaora si guarda intorno, diviso tra la possibilità di una permanenza al Verona e un salto di qualità. Su di lui s'era registrato - oltre ad un pressing leggero di De Laurentiis - l'interesse del Milan. Il suo destino, però, potrebbe essere viola. Secondo quanto scrive La Nazione, Vincenzo Italiano avrebbe indicato il nome del classe '95 del Verona alla dirigenza della Fiorentina. Su di lui, infatti, vorrebbe costruire la sua viola: prenderebbe, così, il posto del partente Franck Ribery.

Advertising

cn1926it : #Zaccagni, #Napoli occhio alla concorrenza: le ultime - MondoNapoli : Accostato al Napoli, ora Zaccagni è nel mirino della Fiorentina: la situazione - - axelcrime : Per Mattia #Zaccagni e Marco #Silvestri non è da escludere una permanenza a #Verona per un altro anno in gialloblù.… - infoitsport : Zaccagni, il Napoli si è defilato: spunta ipotesi rinnovo col Verona - infoitsport : Dal Milan al Napoli, ora si apre uno scenario a sorpresa per Zaccagni -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccagni Napoli Rai, Paganini: "Maksimovic può rinnovare col Napoli, possibilità concreta! Offerta al Chelsea per Emerson Palmieri" Sta pensando soprattutto a Zaccagni del Verona. Il Napoli era in pole position ma in ottica Spalletti sono altre le priorità. Il Milan però ha già speso tanto quindi deve portare via qualcosa a ...

Fantacalcio: ecco i rigoristi Serie A 2021/2022 aggiornati ... MILAN: Primo rigorista = Kessié, Alternative = Ibrahimovic e Rebic; RIGORISTI SERIE A, NAPOLI: ... Primo rigorista = Aramu, Alternativa = Forte; RIGORISTI SERIE A, VERONA: Primo rigorista = Zaccagni, ...

Zaccagni, Napoli occhio alla concorrenza: le ultime CalcioNapoli1926.it Fiorentina su Zaccagni: Italiano lo vuole per completare il reparto offensivo La Nazione dedica spazio a Mattia Zaccagni. Per completare il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez - si legge - Vincenzo Italiano avrebbe indicato il nome del giocatore del Verona. Dotato di buona te ...

Fiorentina, Italiano chiede rinforzi: idea Zaccagni Continuano le voci di mercato intorno al nome di Mattia Zaccagni, sempre più lontano dalla permanenza all’Hellas Verona. Secondo La Nazione, l’ultimo interessamento sarebbe della Fiorentina. Il nuovo ...

Sta pensando soprattutto adel Verona. Ilera in pole position ma in ottica Spalletti sono altre le priorità. Il Milan però ha già speso tanto quindi deve portare via qualcosa a ...... MILAN: Primo rigorista = Kessié, Alternative = Ibrahimovic e Rebic; RIGORISTI SERIE A,: ... Primo rigorista = Aramu, Alternativa = Forte; RIGORISTI SERIE A, VERONA: Primo rigorista =, ...La Nazione dedica spazio a Mattia Zaccagni. Per completare il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez - si legge - Vincenzo Italiano avrebbe indicato il nome del giocatore del Verona. Dotato di buona te ...Continuano le voci di mercato intorno al nome di Mattia Zaccagni, sempre più lontano dalla permanenza all’Hellas Verona. Secondo La Nazione, l’ultimo interessamento sarebbe della Fiorentina. Il nuovo ...