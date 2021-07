Xiaomi nasconde la camera frontale nella cornice del telefono L' immagine trasmessa con la fibra ottica

(Di martedì 6 luglio 2021) Niente periscopi né sensori sotto lo schermo.ha brevettato una “prolunga” inche dal bordo dellaporta la luce alla lente e al sensore d’dentro il. La soluzione definitiva per far “sparire” la fotodagli smartphone?...

Xiaomi ha brevettato uno smartphone con fotocamera nascosta. Il dispositivo non presenta tacche o notch ma una fotocamera nella cornice.