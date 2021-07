Xbox All Access è tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno in una canzone tra trash e divertimento (Di martedì 6 luglio 2021) L'attuale marketing di Xbox è una delle cose migliori che Microsoft abbia creato ed è probabilmente una delle strategie che funzionano ad arte per quanto riguarda la pubblicità ai suoi servizi. Tra questi troviamo Xbox All Access che, attraverso un nuovo e brillante spot pubblicitario, scomoda niente meno che gli anni '90. La band degli anni '90 R&B All-4-One ha riproposto la loro iconica canzone "I Swear" modificandola per l'occasione in "It's all There" per pubblicizzare appunto il servizio Xbox All Access. "'It's All There' parla al cuore dei giocatori e dice la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) L'attuale marketing diè una delle cose migliori che Microsoft abbia creato ed è probabilmente una delle strategie che funzionano ad arte per quanto riguarda la pubblicità ai suoi servizi. Tra questi troviamoAllche, attraverso un nuovo e brillante spot pubblicitario, scomoda niente meno che gli anni '90. La band degli anni '90 R&B All-4-One ha riproposto la loro iconica"I Swear" modificandola per l'occasione in "It's all There" per pubblicizzare appunto il servizioAll. "'It's All There' parla al cuore deie dice la ...

