WUHAN-GATES, IL LIBRO SUL COMPLOTTO NWO NEL COVID-19. Disponibile come E-Book (Di martedì 6 luglio 2021) “WUHANGATES I” Il COMPLOTTO del Nuovo Ordine Mondiale è il LIBRO scritto Fabio Giuseppe Carlo Carisio (iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 1991) e già corrispondente di cronaca giudiziaria per i quotidiani Il Giornale e Libero. Nella nuova veste di direttore del webmedia di investigazioni giornalistiche internazionali Gospa News e di autore per il sito DataBase Italia e quello americano di geopolitica ed intelligence Veterans Today, Carisio ha svolto 39 inchieste denominate WUHANGATES per gli intrighi tra il laboratorio cinese e il sedicente filantropo Bill ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) “I” Ildel Nuovo Ordine Mondiale è ilscritto Fabio Giuseppe Carlo Carisio (iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 1991) e già corrispondente di cronaca giudiziaria per i quotidiani Il Giornale e Libero. Nella nuova veste di direttore del webmedia di investigazioni giornalistiche internazionali Gospa News e di autore per il sito DataBase Italia e quello americano di geopolitica ed intelligence Veterans Today, Carisio ha svolto 39 inchieste denominateper gli intrighi tra il laboratorio cinese e il sedicente filantropo Bill ...

Advertising

generacomplotti : RT @Fabio_Carisio: LIBRO WUHAN-GATES… SARS-COV2 BIO-ARMA DA LABORATORIO. ORA ANCHE E-BOOK A SOLI 7 EURO. Acquista il libro per aiutare l’in… - LibertadiScelta : RT @Fabio_Carisio: LIBRO WUHAN-GATES… SARS-COV2 BIO-ARMA DA LABORATORIO. ORA ANCHE E-BOOK A SOLI 7 EURO. Acquista il libro per aiutare l’in… - Fabio_Carisio : LIBRO WUHAN-GATES… SARS-COV2 BIO-ARMA DA LABORATORIO. ORA ANCHE E-BOOK A SOLI 7 EURO. Acquista il libro per aiutare… -