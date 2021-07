World Kiss Day | i 5 baci più belli delle serie tv

(Di martedì 6 luglio 2021) Oggi, 6 luglio, è il World Kiss Day: quale modo migliore per celebrare il gesto più spontaneo e romantico che ci sia se non con una carrellata dei baci più belli delle serie tv? Io oggi ho il cuore nello zucchero (cosa che succede molto raramente, visto che sono Aquario). In ogni caso, sono sicura che anche i più freddini tra di voi si scioglieranno di fronte alla visione di queste 5 scene.

Advertising

GrainSand__Anja : RT @Nico6410: Il #6luglio si celebra si celebra il World Kiss Day, #GiornataMondialeDelBacio Il bacio è immortale. Viaggia da un labbro a… - shouldv3never : oggi è il world kiss day - MaratonaRavenna : OGGI, NELLA SUA GIORNATA MONDIALE, UN BACIO VE LO MANDIAMO NOI! Il 6 Luglio, da più di trent’anni, si celebra il W… - MyNameI55857906 : RT @CasaLettori: Il #6luglio si celebra si celebra il World Kiss Day, #GiornataMondialeDelBacio festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma… - ILoveFlowers68 : RT @Nico6410: Il #6luglio si celebra si celebra il World Kiss Day, #GiornataMondialeDelBacio Il bacio è immortale. Viaggia da un labbro a… -

Ultime Notizie dalla rete : World Kiss

TGCOM

Il 6 luglio è ilDay: storia della ricorrenza, i benefici del bacio e perché celebrare anche questa ...Proprio in occasione delDay, Treatwell e Uala, l eader in Europa nella prenotazione online di servizi beauty e wellness, hanno chiesto alle esperte Laura Matzeu, titolare di Grey's ...La Giornata Mondiale del Bacio, o World Kiss Day, viene festeggiata il 6 luglio. La celebrazione di un gesto così semplice e comune e così bello come il bacio ricorre ogni anno da 31 anni. Con l’avven ...Monte Argentario: Il 6 luglio è “Il World Kissing Day – la Giornata Mondiale del Bacio” perché questo contatto non deve diventare un “amarcord” e Artemare Club lo celebra alla marinara con l’esposizio ...