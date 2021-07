Wimbledon 2021: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 luglio con Berrettini (Di martedì 6 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 7 luglio al torneo di Wimbledon 2021. Tempo di quarti di finale maschili al prestigioso torneo inglese, con l’azzurro Matteo Berrettini che sfiderà il canadese Auger-Aliassime per accedere ad una storica semifinale. Verranno utilizzati solo i due campi coperti, evitando così il rischio di cancellazioni o slittamenti per pioggia. Di seguito la programmazione di giornata con gli orari italiani. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CENTER COURT A partire dalle ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Il, glie l’didial torneo di. Tempo di quarti di finale maschili al prestigioso torneo inglese, con l’azzurro Matteoche sfiderà il canadese Auger-Aliassime per accedere ad una storica semifinale. Verranno utilizzati solo i due campi coperti, evitando così il rischio di cancellazioni o slittamenti per pioggia. Di seguito lazione di giornata con gliitaliani. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CENTER COURT A partire dalle ...

ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) - QUARTI DA SOGNO Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. - Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non raggiungeva i quarti di finale a Wimbledon.