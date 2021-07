Whirlpool | il 14 luglio nuovo tavolo al Mise

Advertising

Notiziedi_it : Whirlpool, convocato tavolo al Mise il 6 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool luglio

La viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde , ha riconvocato il tavolo sulla vertenzaper la mattina del 14. L'azienda ha chiesto un'altra settimana di tempo per decidere se utilizzare o meno 13 settimane di cassa integrazione , ma si è impegnata a non prendere ...Incidente mortale oggi, martedì 6, a Ternate, nella zona al confine con Travedona Monate. Poco prima delle 13.30 in via Mazzini,... lavorava alla, così come l'altro protagonista dello ...L'azienda non va al Mise e chiede un'altra settimana. Per decidere se prolungare la cig allo stabilimento di Napoli a 350 lavoratori: l’alternativa è il licenziamento ...VARESE, 6 luglio 2021-«La Fim Cisl dei Laghi è vicina alla famiglia del lavoratore della Whirpool deceduto oggi in un tragico incidente lungo la strada che porta a Cassinetta di Biandronno e confida i ...