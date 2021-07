Watch Dogs | Legion | l' espansione Bloodline è ora disponibile

(Di martedì 6 luglio 2021) Ubisoft annuncia che, la nuovadi, è orasu Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, Stadia, Luna e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.è un'narrative standalone dove i giocatori potranno controllare Aiden dal gioco originalee Wrench, da2, in un ...

Con il seguente comunicato, Ubisoft annuncia che Bloodline , la nuova espansione di: Legion , è ora disponibile su Xbox One , Xbox Series X - S , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Epic Games Store e Ubisoft Store su PC , Stadia , Luna e Ubisoft+ , il servizio di abbonamento ...Annunciato all' Ubisoft Forward di giugno, è disponibile da oggi 6 luglio Bloodline , DLC diLegion . Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Questo il teso che accompagna il filmato: 'L'Aggiornamento #5 arriva il 6 luglio con ...Watch Dogs: Legion - Bloodline presenta una storia nuova di zecca con il protagonista originale di Watch Dogs e l'hacker mascherato di Watch Dogs 2.Il nuovo DLC Bloodline di Watch Dogs Legion debutta oggi su PC e console, Ubisoft celebra il lancio con un trailer con protagonisti due volti noti della serie.