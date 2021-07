WATCH DOGS: LEGION – BLOODLINE disponibile da oggi (Di martedì 6 luglio 2021) Ubisoft annuncia che BLOODLINE, la nuova espansione di WATCH DOGS®: LEGION, è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation®4, PlayStation®5, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, Stadia, Luna e Ubisoft+*, il servizio di abbonamento di Ubisoft. WATCH DOGS: LEGION – BLOODLINE è un’espansione narrative standalone dove i giocatori potranno controllare Aiden dal gioco originale WATCH DOGS® e Wrench, da WATCH DOGS® 2, in un nuovo arco narrativo. In ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 6 luglio 2021) Ubisoft annuncia che, la nuova espansione di®:, è orasu Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation®4, PlayStation®5, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, Stadia, Luna e Ubisoft+*, il servizio di abbonamento di Ubisoft.è un’espansione narrative standalone dove i giocatori potranno controllare Aiden dal gioco originale® e Wrench, da® 2, in un nuovo arco narrativo. In ...

