"Voterò per il Ddl Zan", la senatrice di Destra esce allo scoperto (Di martedì 6 luglio 2021) Una senatrice di Destra è uscita allo scoperto parlando del Ddl Zan e della sua omosessualità. Ecco le sue dichiarazioni. Da mesi si sta discutendo sulla proposta di legge chiamata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Voterò per Ddl Zan, la senatrice di Forza Italia Barbara Masini: 'Sono omosessuale, voterò la legge così com'è' Per prima cosa bisogna essere liberi - conclude Barbara Masini - dalla paura di potere essere se stessi '. Nel frattempo Matteo Renzi , leader di Italia Viva , ha parlato della posizione del partito ...

Ddl Zan, la 'mediazione' della Lega fa a pezzi il testo: via i riferimenti all'identità di genere. Ma per i renziani 'è un grande passo avanti' ... comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica '. Leggi Anche Ddl Zan, la senatrice Fi Barbara Masini: 'Sono omosessuale e voterò la legge così com'è. In Aula ci sarà più di qualcuno ...

