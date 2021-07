Vittorio Feltri si candida con Giorgia Meloni: il racconto dalla redazione di Libero (Di martedì 6 luglio 2021) I redattori, come la mogli, sono sempre gli ultimi a sapere. Ora, appena Vittorio Feltri rientrerà in redazione partiranno gli sfottò sui consiglieri comunali che guadagnano come un piastrellista del Bangladesh; sulla loro graziosa tendenza a subire avvisi di garanzia da fermi; e sugli abitatori di Palazzo Marino che si «grattano le palle» come dice lui (e infatti la sua controbattuta sarà «fin io lì ci riesco…»). Inutile menarla: la notizia che il direttore Feltri si sia iscritto a Fratelli d'Italia ha colto tutti noi impreparati. E che Giorgia Meloni lo abbia convinto a guidare la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) I redattori, come la mogli, sono sempre gli ultimi a sapere. Ora, appenarientrerà inpartiranno gli sfottò sui consiglieri comunali che guadagnano come un piastrellista del Bangladesh; sulla loro graziosa tendenza a subire avvisi di garanzia da fermi; e sugli abitatori di Palazzo Marino che si «grattano le palle» come dice lui (e infatti la sua controbattuta sarà «fin io lì ci riesco…»). Inutile menarla: la notizia che il direttoresi sia iscritto a Fratelli d'Italia ha colto tutti noi impreparati. E chelo abbia convinto a guidare la sua ...

fattoquotidiano : “Eliminare le piste ciclabili e fare la guerra ai monopattini”: gli obiettivi di Vittorio Feltri candidato al Consi… - FratellidItalia : ?? Anche noi la pensiamo come Vittorio Feltri. #iostoconlaMeloni - FratellidItalia : ?? Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a #FratellidItalia ???? - fefebaraonda : RT @ilruttosovrano: Vittorio Feltri ha detto che non saprebbe amministrare un condominio, per quello farà parte della 'classe dirigente mig… - Cosi49Cosimo : RT @gagliardi_andr: Vittorio Feltri capolista di Fdi a Milano dice alla @LaStampa: 'Il mio primo obiettivo sarà eliminare le piste ciclabil… -