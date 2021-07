Vittorio Feltri guiderà la lista della Meloni alle amministrative di Milano (Di martedì 6 luglio 2021) Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Lo ha annunciato la leader del partito, Giorgia Meloni, affermando: «Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma anche che l’abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano». Lo stesso Feltri ha poi specificato di non volersi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 luglio 2021)ladi Fratelli d’Italiaprossime elezionidi. Lo ha annunciato la leader del partito, Giorgia, affermando: «Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttoreha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma anche che l’abbiamo convinto con facilità a guidare la nostraper le prossime». Lo stessoha poi specificato di non volersi ...

