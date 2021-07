Vittorio Feltri capolista di Fratelli d’Italia a Milano (Di martedì 6 luglio 2021) Gli era stata proposta la candidatura a sindaco (leggi). Lui ha sorriso, non ha escluso, ma… A Milano il giornalista bergamasco Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative. È quanto ha annunciato Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del suo libro a Palazzo Reale nel capoluogo lombardo: “Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) Gli era stata proposta la candidatura a sindaco (leggi). Lui ha sorriso, non ha escluso, ma… Ail giornalista bergamascoguiderà la lista dialle elezioni amministrative. È quanto ha annunciato Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del suo libro a Palazzo Reale nel capoluogo lombardo: “Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttoreha deciso di iscriversi a, ma l’abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime ...

