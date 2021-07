Vitalizi, il Senato decide sul taglio mentre gioca la Nazionale. Il precedente del decreto Salvaladri approvato durante Italia-Bulgaria (Di martedì 6 luglio 2021) Il primo gol fu un destro a giro: rientrava da sinistra, la piazzò sul secondo palo. Il secondo, invece, nacque da un assist col goniometro di Demetrio Albertini: pallonetto filtrante in aria, due a zero, prima dell’unica rete bulgara. Era il 13 luglio del 1994 e al Giants Stadium di New York, Roberto Baggio buttava fuori dai mondiali la Bulgaria di Hristo Stoi?kov, regalando ad Arrigo Sacchi e altri 60 milioni di Italiani la finale contro il Brasile. È quel giorno che il governo di Silvio Berlusconi, eletto da pochi mesi, decise di convocare un consiglio dei ministri. Approfittando della generale distrazione del Paese, concentrato sui mondiali americani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il primo gol fu un destro a giro: rientrava da sinistra, la piazzò sul secondo palo. Il secondo, invece, nacque da un assist col goniometro di Demetrio Albertini: pallonetto filtrante in aria, due a zero, prima dell’unica rete bulgara. Era il 13 luglio del 1994 e al Giants Stadium di New York, Roberto Baggio buttava fuori dai mondiali ladi Hristo Stoi?kov, regalando ad Arrigo Sacchi e altri 60 milioni dini la finale contro il Brasile. È quel giorno che il governo di Silvio Berlusconi, eletto da pochi mesi, decise di convocare un consiglio dei ministri. Approfittando della generale distrazione del Paese, concentrato sui mondiali americani, ...

