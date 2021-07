Vitalizi, 700 ex senatori oggi sperano di riprenderseli: la decisione mentre tutti aspettano Italia-Spagna (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 700 gli ex senatori che oggi, 6 luglio, cercheranno di riottenere i Vitalizi tagliati appena due anni fa: il Senato deciderà se confermare o cancellare il taglio. Dopo diversi ricorsi accolti già in primo grado dai “giudici” interni guidati da Giacomo Caliendo, alle 19 la Commissione di appello – presieduta da Luigi Vitali (FI) – si esprimerà sulla questione, a Palazzo Madama. E tutto avverrà lontano dall’attenzione mediatica, concentrata sulla semifinale di Euro2020 giocata dalla Nazionale. A premere perché i Vitalizi ritornino nelle mani dei loro Vitaliziati, come racconta Il Fatto Quotidiano, c’è ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 700 gli exche, 6 luglio, cercheranno di riottenere itagliati appena due anni fa: il Senato deciderà se confermare o cancellare il taglio. Dopo diversi ricorsi accolti già in primo grado dai “giudici” interni guidati da Giacomo Caliendo, alle 19 la Commissione di appello – presieduta da Luigi Vitali (FI) – si esprimerà sulla questione, a Palazzo Madama. E tutto avverrà lontano dall’attenzione mediatica, concentrata sulla semifinale di Euro2020 giocata dalla Nazionale. A premere perché iritornino nelle mani dei loroati, come racconta Il Fatto Quotidiano, c’è ...

