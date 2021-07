Visco Banca d’Italia | “In arrivo crisi di piccole banche” Patuelli Abi | “Risparmiatori comprino azioni” Enria Bce | “Mercati preoccupano”

(Di martedì 6 luglio 2021) “Sono inpossibilidi alcunein Italia e, in assenza di interventi, laè pronta a intervenire”, ha affermato oggi il governatore dellaIgnazioall’assemblea annuale dell’Associazioneria italiana (Abi).ha spiegato che gli istituti per i quali la vigilanza ha rilevato situ“anche gravi, di fragilità”, “stanno per ricevere le nostre considersugli interventi da effettuare”: Senza “chiare ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Visco (Banca d’Italia): “In arrivo crisi di piccole banche”. Patuelli (Abi): “Risparmiatori comprino azioni”. Enria (B… - fattoquotidiano : Visco (Banca d’Italia): “In arrivo crisi di piccole banche”. Patuelli (Abi): “Risparmiatori comprino azioni”. Enria… - Massimi47715989 : Visco, ripresa Italia si rafforza, +5% pil in 2021 - Ultima Ora - ANSA - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco: 'La ripresa dell'Italia si rafforza, si potrebbe avere +5% del Pil nel… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco: 'La ripresa dell'Italia si rafforza, si potrebbe avere +5% del Pil nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Visco Banca

... Ignazio, durante l'assemblea dell'Abi. Il governatore non ha dato alcuna indicazione specifica, ma tra i possibili riferimenti non si può non pensare a Mps . Da mesi, sul futuro della...Il presidente di Federcasse, Augusto Dell'Erba, in una nota esprime apprezzamento per le parole che il Governatore dellad'Italia, Ignazio, ha dedicato oggi al credito cooperativo nel ...La Banca d'Italia segue "da vicino" i piani di ristrutturazione e le operazioni di consolidamento di alcune banche, non per ..."Le banche europee ci piacciono ancora", in particolare Intesa SanPaolo (overwright), Lloyd's (overweight) e Santander (idem). Parola degli strategist di Barclays che hanno sfornato oggi un nuovo repo ...