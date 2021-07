Virginia Raggi e la gaffe della cupola del Colosseo | VIDEO

(Di martedì 6 luglio 2021) Eravamo rimasti all’Arena di Nimes scambiata (in un) con l’Anfiteatro Flavio. Poi si è passati per la targa sbagliata di Carlo Azeglio Ciampi, ma la storia delledie del suo staff sembra poter proseguire a spron battuto. Perché a questa collezione degli orrori, ieri si è aggiunta una nuova medaglia durante la presentazione degli Open d’Italia di golf che si terranno (dal 2 al 5 settembre) sul manto erboso curatissimo del Golf & Country Club, a Guidonia Montecelio. E, proprio in quell’occasione – in diretta dal Salone d’Onore del Coni – è arrivata ladi ...

virginiaraggi : Il quartiere di Bravetta, nel quadrante ovest della città molto presto avrà un nuovo mercato rionale. Sono iniziati… - virginiaraggi : Anche durante questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati impegnati nei contr… - fattoquotidiano : Ieri Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha chiesto ai suoi uffici un’ordinanza immediata per la riapertura della disc… - vincenzolambia4 : RT @mariamacina: Virginia Raggi ha detto che da un certo campo da golf si può «ammirare la cupola del Colosseo» - Il Post - 1603ina : RT @Paolo__Ferrara: Gasparri ti attacchi anche ad un lapsus pur di prendere in giro e gettare fango su Virginia Raggi. Che tristezza! Se qu… -

Spread the love Ordinanza valida fino al 30 settembre Redazione ? 5 Luglio 2021 Niente "botticelle" durante l'estate per le Roma. Lo ha deciso la sindacache ha firmato una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette "botticelle", per tutti i mesi estivi fino al 30 settembre. Ma il ...... 54,6%) continuano a cavarsela egregiamente, ma Beppe Sala (Milano) si ferma per la prima volta sotto al 50% occupando un opaco 81° posto ( - 2,7%), mentre le sindache Cinque Stelle(...Enrico Michetti, candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Roma Capitale, è avanti a Roberto Gualtieri nelle rilevazioni dell’istituto demoscopico Tecné elaborate per conto dell’agenzia Dir ...La cerimonia di intitolazione con l’esposizione della targa che porta il nome del grande artista scomparso quasi un anno fa “Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone.