Violato fortino dello spaccio | sequestrati dalla Polizia di Stato 6 chili di eroina | arrestato pregiudicato tarantino

(Di martedì 6 luglio 2021) Complessa operazione antidroga del personale della Squadra Mobile che ieri pomeriggio è riuscita a violare un appartamento di via Plinio dal quale, protetto da una grossa grata di ferro e da una porta blindata, un notodi 33anni, attualmente agli arresti domiciliari, aveva ripreso la sua intensa attività di. I poliziotti da tempo tenevano sotto osservazione l’abitazione del 33enne per il continuo andirivieni di giovani tossicodipendenti ed erano in attesa del momento propizio per poter entrare in quella casa ben difesa ed effettuare una perquisizione volta al ritrovamento di sostanze ...

