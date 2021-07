Vincenzo Nibali si ritirerà al Tour de France: “Mont Ventoux tappa buona, poi le Olimpiadi” (Di martedì 6 luglio 2021) Vincenzo Nibali si ritirerà dal Tour de France 2021 al termine della seconda settimana. A comunicarlo è stato lo stesso Squalo in una dichiarazione concessa alla Gazzetta dello Sport. Il siciliano si era iscritto alla Grande Boucle con l’intento di testare la gamba e migliorare la condizione fisica in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, anche se per un breve frangente si era fatto un pensierino alla classifica generale (era andato in fuga da lontano insieme a Mathieu van der Poel e Wout van Aert, risalendo fino al sesto posto in graduatoria). L’alfiere della Trek-Segafredo lascerà la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)sidalde2021 al termine della seconda settimana. A comunicarlo è stato lo stesso Squalo in una dichiarazione concessa alla Gazzetta dello Sport. Il siciliano si era iscritto alla Grande Boucle con l’intento di testare la gamba e migliorare la condizione fisica in vista delledi Tokyo 2021, anche se per un breve frangente si era fatto un pensierino alla classifica generale (era andato in fuga da lontano insieme a Mathieu van der Poel e Wout van Aert, risalendo fino al sesto posto in graduatoria). L’alfiere della Trek-Segafredo lascerà la ...

