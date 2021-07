VIDEO EURO 2020, il sindaco di Londra conferma: “Finale gratis per chi si vaccina” (Di martedì 6 luglio 2021) Il sindaco della città britannica ha avanzato un'iniziativa rivolta a coloro che riceveranno la dose del vaccino anti Covid Leggi su mediagol (Di martedì 6 luglio 2021) Ildella città britannica ha avanzato un'iniziativa rivolta a coloro che riceveranno la dose del vaccino anti Covid

Advertising

repubblica : Euro2020 Londra, tifosi di Italia e Spagna verso Wembley cantando insieme 'Bella ciao' - Rinaldi_euro : “Anche dalla Cupola del Colosseo”!?????? - Azione_it : Grazie all'interrogazione di @NunzioAngiola i 210 milioni di euro, rimasti bloccati per mesi, arriveranno ai 3mila… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Dovete 68,41 euro per bollette non pagate': Attenzione a lettere come questa, potrebbe trattarsi di una truffa. Se no… - Mediagol : VIDEO EURO 2020, il sindaco di Londra conferma: “Finale gratis per chi si vaccina” -