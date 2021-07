Verstappen senza limiti: è il più giovane a firmare il Grand Chelem (Di martedì 6 luglio 2021) Tre vittorie consecutive, cinque successi su nove round stagionali. Al momento, Max Verstappen è il pilota da battere in Formula 1. L'olandese è imprendibile per tutti, compreso Lewis Hamilton, che in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) Tre vittorie consecutive, cinque successi su nove round stagionali. Al momento, Maxè il pilota da battere in Formula 1. L'olandese è imprendibile per tutti, compreso Lewis Hamilton, che in ...

