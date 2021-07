Verso Italia-Spagna. Mancini e Luis Enrique si sono scambiati la pelle (Di martedì 6 luglio 2021) Tra forma e sostanza è una questione di scelte. Almeno nel calcio e non solo nel calcio. A volte possono andare assieme, la ricerca della prima conduce in un modo o nell’altro alla seconda. In molti casi questo rapporto si spezza, il piacere estetico rimane negli occhi, non si trasforma in materia, quella preziosa di una coppa. Accade mai che si trasformi la seconda nella prima sul campo da gioco. Poco male: se la sostanza è vincente facilmente ci si dimentica della forma, la libidine da vittoria cancella qualsiasi altra cosa, provoca dimenticanza, fa passare tutto in secondo piano. Italia-Spagna molto spesso è stato lo scontro tra la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Tra forma e sostanza è una questione di scelte. Almeno nel calcio e non solo nel calcio. A volte posandare assieme, la ricerca della prima conduce in un modo o nell’altro alla seconda. In molti casi questo rapporto si spezza, il piacere estetico rimane negli occhi, non si trasforma in materia, quella preziosa di una coppa. Accade mai che si trasformi la seconda nella prima sul campo da gioco. Poco male: se la sostanza è vincente facilmente ci si dimentica della forma, la libidine da vittoria cancella qualsiasi altra cosa, provoca dimenticanza, fa passare tutto in secondo piano.molto spesso è stato lo scontro tra la ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - LegaSalvini : SIMONETTA #MATONE FIRMA I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: NESSUN ATTO OSTILE VERSO LA MAGISTRATURA, BASTA CORRENTI ??Pu… - marcodimaio : Ottimo l'accordo tra gli Stati UE per la creazione della Agenzia europea per l'Asilo: #EUAA è una struttura che raf… - iq_196 : RT @Signorasinasce: Nave #Ong francese verso l’Italia con 572 #clandestini a bordo #Lamorgesedimettiti - Giannieternauta : RT @FrancoScarsell2: No,non eravamo pronti. Per l’Italia è un distacco improvviso e lacerante. Raffaella Carra’,si è spenta a78 anni.Era ma… -