Variante Delta, con il vaccino Pfizer «ridotte del 90% le conseguenze gravi» (Di martedì 6 luglio 2021) Israele, il Paese che per primo e più velocemente ha vaccinato la sua popolazione (il 57,2 per cento ha già ricevuto la doppia dose), ha verificato che l?efficacia di Pfizer sulla... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 luglio 2021) Israele, il Paese che per primo e più velocemente ha vaccinato la sua popolazione (il 57,2 per cento ha già ricevuto la doppia dose), ha verificato che l?efficacia disulla...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Cannes 2021: è caos per i test anti - Covid che chiedono un campione di saliva Mentre i tassi di infezione della pandemia globale sono diminuiti grazie al vaccino, la variante Delta ha scatenato diversi focolai in tutto il mondo. Come prevedibile, per evitare che il virus ...

Biden: guerra al virus non è finita, variante Delta pericolosa La guerra al virus 'non è finita': la variante Delta è più trasmissibile e pericolosa. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, sottolineando che entro la fine della settimana 160 milioni di americani saranno completamente vaccinati.

Variante Delta in Emilia Romagna: crescita esponenziale il Resto del Carlino Variante Delta in Costiera: chiude per sanificazione il ristorante dei Vip Variante Delta a Positano che causa la chiusura del ristorante “Le Tre Sorelle”, frequentato dai vip. Lo stop sarà per 15 giorni, dopo alcuni casi di ...

Biden: guerra al virus non è finita, variante Delta pericolosa La guerra al virus "non è finita": la variante Delta è più trasmissibile e pericolosa. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, sottolineando che entro la fine della settimana 160 milioni di americani ...

