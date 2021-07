Variante Delta, Abrignani: “In Gran Bretagna considerata come influenza” (Di martedì 6 luglio 2021) “Sembra che la Variante Delta in Gran Bretagna, il Paese del mondo occidentale che l’ha sperimentata per prima con un alto tasso di vaccinazioni, sia un virus addomesticato di tipo influenzale”. Lo ha detto l’immunologo Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a ‘Agorà estate’, su Rai Tre. La scelta inglese di rimuovere le restrizioni anti-Covid dal 19 luglio, “è una scelta che ha una base scientifica”, legata ai “numeri di vaccinati, di ricoveri in terapia intensiva, decessi”. Se “è degradata a influenza, allora l’apertura ha un senso sia ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) “Sembra che lain, il Paese del mondo occidentale che l’ha sperimentata per prima con un alto tasso di vaccinazioni, sia un virus addomesticato di tipole”. Lo ha detto l’immunologo Sergio, membro del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a ‘Agorà estate’, su Rai Tre. La scelta inglese di rimuovere le restrizioni anti-Covid dal 19 luglio, “è una scelta che ha una base scientifica”, legata ai “numeri di vaccinati, di ricoveri in terapia intensiva, decessi”. Se “è degradata a, allora l’apertura ha un senso sia ...

Advertising

fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - DanielsunIt : RT @GuidoDeMartini: ???? GRAN BRETAGNA, VARIANTE DELTA ???? Terrore in TV a reti unificate. Poi guardi le tribune di Wimbledon oggi e vedi: ? p… - decet5 : RT @GuidoDeMartini: ???? GRAN BRETAGNA, VARIANTE DELTA ???? Terrore in TV a reti unificate. Poi guardi le tribune di Wimbledon oggi e vedi: ? p… -