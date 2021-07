Varato il nuovo Otam 70 HT, il debutto al Cannes Yachting Festival 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) Il nuovo Otam 70 HT, appena Varato, farà il suo debutto mondiale davanti al grande pubblico al Cannes Yachting Festival 2021, dal 7 al 12 settembre. Design firmato da BG Design Firm, ingegnerizzazione e linee di carena concepite da Umberto Tagliavini Marine Design in collaborazione con Otam, il nuovo Otam 70 HT è il simbolo delle performance estreme e dello stile senza tempo che ha reso il brand italiano immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. Otam 70 HT, design ispirato ad ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 6 luglio 2021) Il70 HT, appena, farà il suomondiale davanti al grande pubblico al, dal 7 al 12 settembre. Design firmato da BG Design Firm, ingegnerizzazione e linee di carena concepite da Umberto Tagliavini Marine Design in collaborazione con, il70 HT è il simbolo delle performance estreme e dello stile senza tempo che ha reso il brand italiano immediatamente riconoscibile in tutto il mondo.70 HT, design ispirato ad ...

