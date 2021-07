Vaccino covid, Sileri: “Sensibilizzare per intensificare la vaccinazione. Settembre è domani” (Di martedì 6 luglio 2021) Anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri spinge per la campagna di sensibilizzazione per vaccinare i docenti e il personale Ata in vista del ritorno a scuola di Settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolospinge per la campagna di sensibilizzazione per vaccinare i docenti e il personale Ata in vista del ritorno a scuola di. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, vaccino ai bambini? Il presidente dei pediatri in Germania: “L’immunità di gregge non può essere un criterio… - Adnkronos : Israele, salgono i contagi per #VarianteDelta: al vaglio #restrizioni e terza dose vaccino. #Covid. - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanita… - VirgiMasci : RT @Luca77mg: È vietato pensare che un personaggio famoso potrebbe essere morta a causa di un vaccino, perché subito il mainstream dichi… - 9Roby11 : RT @jacopo_iacoboni: Una massiccia terza ondata di Covid si sta diffondendo incontrollata in Russia. I no vax dilagano. E la 'diplomazia de… -