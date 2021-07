Vaccini Italia, Costa: “Terza dose da fine dicembre” (Di martedì 6 luglio 2021) “Per la Terza dose di vaccino anti Covid” in Italia ci vorrà probabilmente un anno” dal primo ciclo. “Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di CusanoItaliaTv. “Noi siamo nelle condizioni di proseguire con le 500mila dosi di vaccino” anti Covid “giornaliere e con” l’obiettivo dell'”immunità di gregge entro fine settembre. Possiamo farlo”, ha confermato ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) “Per ladi vaccino anti Covid” inci vorrà probabilmente un anno” dal primo ciclo. “Abbiamo iniziato a vaccinare a2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di CusanoTv. “Noi siamo nelle condizioni di proseguire con le 500mila dosi di vaccino” anti Covid “giornaliere e con” l’obiettivo dell'”immunità di gregge entrosettembre. Possiamo farlo”, ha confermato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Italia Vaccini Italia, Costa: "Terza dose da fine dicembre" Il sottosegretario: "Immunità di gregge entro fine settembre, possiamo farlo". E sulla variante delta: "Non trasformare prudenza in paura" "Per la terza dose di vaccino anti Covid" in Italia ci vorrà probabilmente un anno" dal primo ciclo. "Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre". Lo ha annunciato il ...

