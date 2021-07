Vaccini Italia, Costa: “Terza dose da fine dicembre” (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – “Per la Terza dose di vaccino anti Covid” in Italia ci vorrà probabilmente un anno” dal primo ciclo. “Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di CusanoItaliaTv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – “Per ladi vaccino anti Covid” inci vorrà probabilmente un anno” dal primo ciclo. “Abbiamo iniziato a vaccinare a2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di CusanoTv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

